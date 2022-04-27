Дерусифікація. Терехов розповів, як перерізатиме пуповину з Москвою

Харків позбудеться російських міст-побратимів та згадок про Москву в назвах вулиць і проспектів

Голова міськради Харкова доручив прибрати згадки про всі російські міста-побратими обласного центру Харківщини та перейменувати деякі вулиці. Про це Ігор Терехов написав на сторінці у Facebook.

«Я дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради усі російські міста-партнери Харкова. Таких міст було п'ять – Білгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ та Москва», – написав мер Харкова.

На йогу думку не може бути містом-партнером Харкова столиця РФ Москва, в якій і зароджувалися плани знищення України та геноциду українського народу.

«З тієї ж причини вважаю, що у Харкові не може бути і топонімів, пов'язаних із дивним агресором. Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту», – зазначив мер міста.

Терехов додав, що найближчим часом на сайті міської ради з'явиться спеціальний розділ, де містяни зможуть залишати свої пропозиції щодо того, які топоніми Харкова мають назавжди зникнути, а які з'явитися.

«Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з'єднання», – підсумував мер.

Нагадаємо, у Вінниці в центральній частині міста досі стоїть Меморіал Слави, який прославляє радянських окупантів України.

Активісти вимагають знести скульптурну композицію, яка не становить особливої художньої цінності та служить ворожій ідеологічній пропаганді.