Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал

Архітектори побоюються, що при залученні Нормана Фостера до відбудови міста можуть бути зруйновані історичні пам’ятки

Мер Харкова Ігор Терехов запросив всесвітньо відомого британського архітектора Нормана Фостера, щоб обговорити генеральний план міста та відбудову житлових районів. За словами Терехова, післявоєнний Харків повинен стати інноваційним та високотехнологічним містом, яке приваблюватиме бізнесменів та туристів. Проте рішення залучити іноземного архітектора для відбудови міста доволі критично було сприйнято частиною архітектурної спільноти Харкова. Головна причина – Фостер спеціалізується на будівництві хмарочосів, а не на розбудові мегаполісів.

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Це перший візит Фостера до Харкова, проте переговори про співпрацю почалися ще весною. 4 квітня, на форумі мерів ООН у Женеві, Терехов звернувся до британського архітектора з проханням допомогти у відбудові міста.

«Разом обговорили генеральний план міста та відбудову житлових районів, а також створення не просто наукового парку, а цілої наукової спільноти, справжнього наукового району. У ньому буде все – майданчик для розвитку стартапів, університети, житло, зелена зона, ринок – вся необхідна для комфортного життя та розвитку економіки інфраструктура», – зазначив Терехов.

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Фостеру 87 років. В 1967-му він створив архітектурне бюро Foster+Partners, яке сьогодні є одним із найбільших у Великій Британії (1400 співробітників) та має 13 студій по всьому світу. Архітектор відомий проєктами будівель зі скла та бетону. Серед них – хмарочос-«огірок» у Лондоні, штаб-квартира Apple в Каліфорнії і скляний купол Рейхстагу в Берліні.

Харківський онлайн-журналу «Люк», який спеціалізується на дослідженні міського середовища, зібрав думки архітекторів та експертів щодо залучення Фостера до розробки генплану Харкова.

Архітекторка, історикиня архітектури Євгенія Губкіна занепокоєна ризиком втрати містом історичних пам’яток.

«100% нам доведеться виборювати історичні пам’ятки і не давати поміж ними робити забудову. Це вже почалося: те, що говорить Терехов, усі ці фантазії про Фостера і про те, що він буде бекетівську спадщину брати як свою inspiration, дуже лякає. Це повне незнання міста і найжахливіше – незнання міста міською адміністрацією. Ми повинні себе убезпечити і вимагати детального планування історичної забудови міста – тобто це про план міста», – сказала архітекторка

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Співзасновник Харківської школи архітектури Олег Дроздов вважає, що процес залучення британського архітектора до розробки генплану є непрозорим, отже громадськість не може на нього впливати.

«Є побоювання, що Фостер буде втілювати у відновленні міста те, що сам відчуває. Тому що з усіх цих публічних заяв поки що нічого не зрозуміло. Я не знаю, які там цілі, який контракт, які плани і все інше. Також є побоювання, що відбудеться якийсь такий дарунок, на який харків’яни не зможуть ніяк впливати, брати участь у процесі відновлення міста. Фостер має сформувати урбаністичне середовище з людей, пов’язаних із транспортом, і з зеленою інфраструктурою, і з велорухом, і з освітою, і зі охороною здоров’я, і зі спортом», – підкреслив архітектор.

Голова Харківського антикорупційного центру, депутат міськради, учасник Харківської топонімічної групи Дмитро Булах зазначив, що минулі генплани мали корупційні ризики, тож співпраця з Фостером має бути максимально прозорою.

«Я бачу у співпраці з Норманом Фостером як шанс, так і ризик. Шанс, що у нас це все — тобто формування генплану — не буде, як зазвичай. Я трохи в курсі, як у нас декілька попередніх разів розроблявся генплан, з якими принципами, підходами і для чого. Принцип формування попередніх генпланів — під забудовника, під бажання міської влади, примітивні вульгарні бажання заробити грошей. Не про майбутнє нашого міста, не про розвиток, не про бачення, куди ми розвиваємося. Я сподіваюся, що пан Норман буде залучати до процесу наших місцевих архітекторів, дизайнерів, соціологів, інших науковців, які в курсі, в чому нинішня проблема міста. Щоб він розумів певну специфіку і порядок денний, щоб просунути своє бачення. І це важливо, бо попередній генплан був перспективним планом розпилу міста», – зазначив експерт.

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