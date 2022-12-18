Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал

glavcom.ua
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал
Норман Фостер (всередині праворуч) вперше приїхав до Харкова, який буде відбудовувати
фото з сайту Харківської міської ради

Архітектори побоюються, що при залученні Нормана Фостера до відбудови міста можуть бути зруйновані історичні пам’ятки

Мер Харкова Ігор Терехов запросив всесвітньо відомого британського архітектора Нормана Фостера, щоб обговорити генеральний план міста та відбудову житлових районів. За словами Терехова, післявоєнний Харків повинен стати інноваційним та високотехнологічним містом, яке приваблюватиме бізнесменів та туристів. Проте рішення залучити іноземного архітектора для відбудови міста доволі критично було сприйнято частиною архітектурної спільноти Харкова. Головна причина – Фостер спеціалізується на будівництві хмарочосів, а не на розбудові мегаполісів.

Це перший візит Фостера до Харкова, проте переговори про співпрацю почалися ще весною. 4 квітня, на форумі мерів ООН у Женеві, Терехов звернувся до британського архітектора з проханням допомогти у відбудові міста.

«Разом обговорили генеральний план міста та відбудову житлових районів, а також створення не просто наукового парку, а цілої наукової спільноти, справжнього наукового району. У ньому буде все – майданчик для розвитку стартапів, університети, житло, зелена зона, ринок – вся необхідна для комфортного життя та розвитку економіки інфраструктура», –  зазначив Терехов.

Фостеру 87 років. В 1967-му він створив архітектурне бюро Foster+Partners, яке сьогодні є одним із найбільших у Великій Британії (1400 співробітників) та має 13 студій по всьому світу. Архітектор відомий проєктами будівель зі скла та бетону. Серед них – хмарочос-«огірок» у Лондоні, штаб-квартира Apple в Каліфорнії і скляний купол Рейхстагу в Берліні.

Харківський онлайн-журналу «Люк», який спеціалізується на дослідженні міського середовища, зібрав думки архітекторів та експертів щодо залучення Фостера до розробки генплану Харкова.

Архітекторка, історикиня архітектури Євгенія Губкіна занепокоєна ризиком втрати містом історичних пам’яток.

«100% нам доведеться виборювати історичні пам’ятки і не давати поміж ними робити забудову. Це вже почалося: те, що говорить Терехов, усі ці фантазії про Фостера і про те, що він буде бекетівську спадщину брати як свою inspiration, дуже лякає. Це повне незнання міста і найжахливіше – незнання міста міською адміністрацією. Ми повинні себе убезпечити і вимагати детального планування історичної забудови міста – тобто це про план міста», – сказала архітекторка

Співзасновник Харківської школи архітектури Олег Дроздов вважає, що процес залучення британського архітектора до розробки генплану є непрозорим, отже громадськість не може на нього впливати. 

«Є побоювання, що Фостер буде втілювати у відновленні міста те, що сам відчуває. Тому що з усіх цих публічних заяв поки що нічого не зрозуміло. Я не знаю, які там цілі, який контракт, які плани і все інше. Також є побоювання, що відбудеться якийсь такий дарунок, на який харків’яни не зможуть ніяк впливати, брати участь у процесі відновлення міста. Фостер має сформувати урбаністичне середовище з людей, пов’язаних із транспортом, і з зеленою інфраструктурою, і з велорухом, і з освітою, і зі охороною здоров’я, і зі спортом», – підкреслив архітектор.

Голова Харківського антикорупційного центру, депутат міськради, учасник Харківської топонімічної групи Дмитро Булах зазначив, що минулі генплани мали корупційні ризики, тож співпраця з Фостером має бути максимально прозорою.

«Я бачу у співпраці з Норманом Фостером як шанс, так і ризик. Шанс, що у нас це все — тобто формування генплану — не буде, як зазвичай.  Я трохи в курсі, як у нас декілька попередніх разів розроблявся генплан, з якими принципами, підходами і для чого. Принцип формування попередніх генпланів — під забудовника, під бажання міської влади, примітивні вульгарні бажання заробити грошей. Не про майбутнє нашого міста, не про розвиток, не про бачення, куди ми розвиваємося. Я сподіваюся, що пан Норман буде залучати до процесу наших місцевих архітекторів, дизайнерів, соціологів, інших науковців, які в курсі, в чому нинішня проблема міста. Щоб він розумів певну специфіку і порядок денний, щоб просунути своє бачення. І це важливо, бо попередній генплан був перспективним планом розпилу міста», – зазначив експерт.

Як повідомлялося, Словенія допоможе Україні з відбудовою Харкова

Читайте також: Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України

 

Теги: архітектура Ігор Терехов Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»
Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
Мороз та ожеледиця: якою буде погода в Україні 18 грудня
Мороз та ожеледиця: якою буде погода в Україні 18 грудня
Уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності»
Уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності»
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Зухвалі удари по російських авіабазах. Фаховий розбір з пілотом важкого бомбардувальника
13K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
11K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
11K
Китай починає пожирати РФ
11K
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
9342
У росіян істерика: Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним (відео)

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту