Митники вилучили дві валізи наркотиків у «Борисполі»

Вартість вилученої партії препарату становить близько 2 мільйонів гривень

Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки аеропорту «Бориспіль» зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають наркотиком.

Про це повідомляє пресслужба столичної митниці.

«Маючи попередню інформацію, митники мали достатньо підстав для огляду багажу та ручної поклажі одного з авіапасажирів, який відлітав до Туреччини. У двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через «зелений коридор», не залишилося місця для особистих речей, оскільки вони до верху були щільно заповнені загалом 10,8 тисячами блістерів по 14 капсул в кожному медичного препарату «Лірика» (прегабалін) торгового бренду Pfizer», – зазначають митники.

Відомо, що наркотичний ефект цього препарату був виявлений відносно недавно. В медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при ряді хронічних хвороб. Саме протисудомний ефект препарата «Лірика» став причиною його поширення серед наркоманів, які за його допомогою позбавляються від нападів «ломки».

«Як така кількість препарату, який відпускається лише за рецептом, опинилася в руках одного іноземця – питання для з’ясування. Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. 151,2 тисячі пігулок препарату вилучено», – додали у митній службі.

За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату – близько 2 мільйонів гривень.

До слова, працівник Київської митниці фокстер’єр Грета виявила зброю в аеропорту «Бориспіль».