МВС запустив онлайн-перевірку водійських посвідчень



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Зазначається, що сервіс має англомовну версію

«Перевірка посвідчення водія» дасть можливість за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії

Міністерство внутрішніх справ запустило новий електронний сервіс – перевірка посвідчення водія. Про це інформує пресслужба відомства.

«Головний сервісний центр МВС розробив та запустив на сайті hsc.gov.ua новий електронний сервіс – «Перевірка посвідчення водія». Це дасть можливість зацікавленим установам та кожному громадянину за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов сказав, що цей сервіс буде корисний для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в нашій країні, зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччині, Італії – при обміні українського посвідчення водія на національні.

Зазначається, що сервіс має англомовну версію.

«Функція легка у використанні. Достатньо лише ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року», - пояснюють у відомстві.

Також сервіс буде корисний для бізнесу, бо у два кліки роботодавець зможе перевірити чинність посвідчення водія та відкриті категорії людей, які приходять влаштовуватися на роботу або під час здачі авто в оренду.

Окрім того, на сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Сервіси перевірки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу доступні за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вводить водійські права нового зразка. Відповідну постанову урядовці прийняли на засіданні 16 вересня.