Рада заборонила депутатам брати родичів у помічники
Брати близьких осіб у помічники забороняється народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам місцевих рад
Верховна Рада ухвалила 17 вересня в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб».
«За» закон проголосували 252 депутати.
Документ розроблено з метою врегулювання питань, пов’язаних з обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів.
Згідно з документом, брати близьких осіб у помічники забороняється народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам місцевих рад.
Як зазначають автори законопроєкту в пояснювальній записці, ухвалення ініціативи забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері запобігання конфлікту інтересів.
Як повідомлялося, Рада дозволила продаж ліків через Інтернет.