  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Рада заборонила депутатам брати родичів у помічники

    • Розсилка
    &laquo;За&raquo; закон проголосували 252 депутати - Рада заборонила депутатам брати родичів у помічники
    «За» закон проголосували 252 депутати

    Брати близьких осіб у помічники забороняється народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам місцевих рад

    Верховна Рада ухвалила 17 вересня в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб».

    «За» закон проголосували 252 депутати.

    Документ розроблено з метою врегулювання питань, пов’язаних з обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів.

    Згідно з документом, брати близьких осіб у помічники забороняється народним депутатам України, депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатам місцевих рад.

    Як зазначають автори законопроєкту в пояснювальній записці, ухвалення ініціативи забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері запобігання конфлікту інтересів.

    Як повідомлялося, Рада дозволила продаж ліків через Інтернет.

    Верховна Рада депутат закон інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies