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    Події в Україні

    СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках

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    Шахраї &laquo;працювали&raquo; в підпільному колл‑центрі в центрі міста - СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках
    Шахраї «працювали» в підпільному колл‑центрі в центрі міста

    Шахраї діяли в Запоріжжі

    Кіберфахівці Служби безпеки викрили організоване злочинне угруповання, що крало гроші з рахунків українців у державних банках. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

    Зазначається, що угрупування діяло на Запоріжжі.

    «Схему організували троє жителів Мелітополя. Шахраї «працювали» в підпільному колцентрі в центрі міста. Видаючи себе за працівників банків, вони телефонували клієнтам фінустанов і отримували від них необхідну інформацію: CVV-коди, номери і пін-коди платіжних карток», – йдеться у повідомленні.

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    СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках
    СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках
    СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках

    У СБУ поінформували, що для «роботи» з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

    «Таким способом злочинці викрадали щомісяця понад 3 млн грн», – повідомили кіберфахівці.

    За даним фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

    СБУ шахрайство банки гроші інтернет Facebook
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