СБУ викрила злодіїв, які крали гроші з рахунків українців у держбанках



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Шахраї «працювали» в підпільному колл‑центрі в центрі міста

Шахраї діяли в Запоріжжі

Кіберфахівці Служби безпеки викрили організоване злочинне угруповання, що крало гроші з рахунків українців у державних банках. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Зазначається, що угрупування діяло на Запоріжжі.

«Схему організували троє жителів Мелітополя. Шахраї «працювали» в підпільному колцентрі в центрі міста. Видаючи себе за працівників банків, вони телефонували клієнтам фінустанов і отримували від них необхідну інформацію: CVV-коди, номери і пін-коди платіжних карток», – йдеться у повідомленні.

У СБУ поінформували, що для «роботи» з банківськими клієнтами з інших країн зловмисники використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

«Таким способом злочинці викрадали щомісяця понад 3 млн грн», – повідомили кіберфахівці.

За даним фактом розпочато провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.