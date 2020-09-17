Рада дозволила продаж ліків через Інтернет



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258 народних депутатів підтримали відповідний закон

Аптеки мають отримати необхідні ліцензії для продажу ліків

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3615-1, який унормовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тобто продаж ліків через інтернет. За відповідний закон на пленарному засіданні парламенту 17 вересня проголосували 258 народних депутатів.



Згідно з пояснювальною запискою, цей закон має врегулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками й забезпечити захист покупців від ризиків придбати неякісні або фальсифіковані препарати.



Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.



Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.



Заборона стосуватиметься, зокрема, ліків, які видаються в аптеці за рецептом лікаря. Однак якщо є електронний рецепт, купувати можна.



Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини й прекурсори також не продаватимуть, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.



Під забороною також сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено й у звичайних аптеках продавати.

Нагадаємо, що МОЗ закликає українців купувати ліки онлайн.