МЗС відзвітував, як просувається відновлення авіарейсів з Казахстану

Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати-Київ, запевнили у МЗС

Міністерство закордонних справ України продовжує надавати консульську допомогу українцям в Казахстані. Як повідомив у коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден.

«Вже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України. За домовленістю із українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати», – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати-Київ.

«Наше посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси. Консульський відділ також звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв’язку із подіями перевищили 90-денний строк безвізового перебування в країні», – додав речник МЗС.

Дипломат запевнив, що дипломати «тримають питання захисту інтересів наших громадян в Казахстані на особливому контролі».

9 січня із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні. Згодом стало відомо, що наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

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