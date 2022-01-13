Донька Назарбаєва вперше прокоментувала події у Казахстані

«Нехай цей жорстокий урок для нас стане останнім у нашій історії»

Молодша донька ексочільника Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія вперше прокоментувала трагічні події, що відбулися на початку року в країні. Відповідний допис кінопродюсерки та, за деякими даними, мультимільйонерки, опубліковано на її Facebook-сторінці.

У пості Назарбаєва зазначила, що з важким серцем переживає трагічні події у країні, а також висловлює жаль із приводу загиблих людей та співчуття їхнім родинам.

«Нехай цей жорстокий урок для нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час», – наголосила Назарбаєва.

Назарбаєва окремо подякувала за «слова підтримки», які вона, нібито, отримує від співвітчизників. «І дякую вам за моральну підтримку мого батька: наразі він отримує багато повідомлень у ці дні від мешканців різних регіонів», – додала Назарбаєва.

Наостанок донька донька Нурсултана Назарбаєва побажала своїй країні миру та процвітання, а казахстанцям – благополуччя та здоров'я, а також закликала берегти себе.

Показово, що у казахстанських Telegram-каналах, які розповсюдили звернення Назарбаєвої, переважна більшість реакцій читачів на звернення була негативною. А у деяких невдовзі було вимкнено можливість коментування.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану. США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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