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    Їх у двері, вони – у вікно. Чи буде війна Росії з Казахстаном?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Казахи готові до запеклого опору окупації - Їх у двері, вони – у вікно. Чи буде війна Росії з Казахстаном?
    Казахи готові до запеклого опору окупації

    Проти загарбників у Казахстані об'єднаються навіть люті вороги

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    Прямо сейчас, у нас на глазах начинается конфликт уже новых казахских властей с приглашенными ими же самими оккупантами. И дело здесь может зайти очень далеко.

    Токаев заявляет, что вывод (российских по факту) войск ОДКБ начнется уже завтра, а Шойгу говорит, что никуда не торопится и продолжает «брать под контроль» различные объекты в Казахстане. Параллельно, кто бы мог подумать, в Россию запрещают ввозить казахстанское мясо и молоко. А тут еще Токаев назначает новым министром информации известного своими антикремлевскими взглядами Аскара Умарова. Это решение вызывает истерику околовластных «патриотов» в Москве. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем канале в Telegram называет Умарова «русофобской дрянью» и отказывается с ним сотрудничать. А небезызвестный идеолог «Русской весны» Егор Холмогоров просто выдает в своем блоге возможные планы Кремля:

    «Если коротко – Аскар Умаров – это ведущий идеолог и пропагандист русофобской идеологии и политики.

    То есть это прямой сигнал Токаева и элит Казахстана в адрес России: переделить портфели помогли, а теперь сваливайте отсюда... В общем если всё будет по ихнему, то такого унижения, демонстративного и молниеносного, путинская РФ не переживала еще никогда. Именно этот факт делает меня оптимистом, так как границы есть, причем довольно жесткие. Лично я считаю, что после этой выходки Токаев должен прокатиться дубчеком...» (намек на насильственную смену власти советскими оккупантами в Чехословакии в 1968 году).

    Я говорил с казахами на акциях протеста, они готовы к упорному сопротивлению оккупации – говорили и о перспективах партизанской борьбы. В случае реализации сценария Холмогорова, оккупации будет противостоять не только население, но и власти Казахстана. Против захватчиков объединятся даже лютые враги. Все они – люди суровые, раскатают оккупантов – мало не покажется.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Путін путінський режим Казахстан
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    Їх у двері, вони – у вікно. Чи буде війна Росії з Казахстаном?