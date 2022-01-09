Із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні

Рейсовий літак доставив 33 українців та іноземців

Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33-ма українцями та іноземцями. Про це інформує «Суспільне».

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди (місто розташоване за 200 км від Нур-Султана), і летить на навчання до Європи. У Києві у нього пересадка. Каже, що придбав квиток на літак завчасно і його рейс не переносили.

«Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали наші дані», – розповів пасажир.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. У місті на вулиці вийшли більш ніж тисяча людей, але мітинг був мирний. Хлопець каже, Інтернет з початком протестних акцій був відсутній, а зараз його дають на пару годин. Сестра з іншої країни дзвонилась до нього лише на домашній телефон. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

«Якщо вважають, що людина «підозріла», то записують її особисті дані... Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель», – розповів Саржан.

Інший пасажир Тамірлан, який живе в Нур-Султані, розповів, що летить через Київ в Афіни та Будапешт з туристичною метою. Каже, що мав вилетіти ще 6 січня, але рейс перенесли. За його словами, у Нур-Султані насправді все було спокійно, «а ситуацію роздули».

«Не треба було обрубати Інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалась зайва паніка. Військові – звична річ для Нур-Суртана. У нас завжди багато поліції у місті, охорони. Не було у місті ніякого мародерства. Усі живуть тихим звичним життям зараз. Лише комендантська година і металошукачі», – розповів Тамірлан.

При цьому він підтвердив, що в Алмати справді велися бої, і люди не можуть ніяк звідти вилетіти.

Пасажир Діас розповів, що долетів до Нур-Султана літаком з Усть-Каменогорська, місто на сході країни: «Коли я опинився у Нур-Султані, то у місті вже були БТР-ри, аеропорт охороняли. Мій рейс на Київ скасували. Коли я прилетів з Усть-Каменогорська в Нур-Султан, то особливо не перевіряли мене особисто».

Він повідомив, що квиток на літак купував ще у грудні. За його словами, банки та магазини в Нур-Султані працюють, а Інтернет вмикають тільки на кілька годин у день.

Нагадаємо, увечері 9 січня стало відомо, що перший літак з Нурсултана (столиці Казахстану) з українцями на борту скоро приземлиться у Києві. Наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

Як відомо, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.

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