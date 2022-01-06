Що робити українцям, які застрягли в Казахстані: рекомендації МЗС

Аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі і 6 січня планується рейс до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українським дипломатам зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Ключовий пріоритет – безпека громадян. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]», – повідомив Ніколенко.

Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси, зазначили у МЗС.

«Вчора ввечері (5 січня – ред.) група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами», – розповів Ніколенко.

За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. 6 січня планується рейс до Києва.

Українська сторона, як повідомили в МЗС, очікує від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану.

Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

«Хочу усіх заспокоїти: українська держава своїх громадян не залишить напризволяще», – сказав Ніколенко.

Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації, додав дипломат.

Нагадаємо, літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах