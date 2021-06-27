На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)

На полі зараз відчувається неймовірний аромат лаванди

У селі Магала, що неподалік Чернівців, відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара. Туристи активно відвідують поле і фотографуються на тлі квітів. Про це повідомляє Укрінформ.

«Минулими вихідними ми відкрили наше лавандове поле для відвідувачів. Після дощів настали сонячні дні і лаванда зараз активно квітне. Все більше і більше туристів до нас приїжджає, підготували для них цікаві локації для фотосесій», – розповіла власниця поля Мирослава Мерешко.

На полі зараз відчувається неймовірний аромат лаванди. Відвідувачі охоче фотографуються та купують сувеніри, букети з квітами.

Для гостей підготували фотозони, капелюшки та плетені кошики. Відвідувачі можуть прийти на поле зі своїми пледами, покривалами, продуктами і напоями та відпочивати там упродовж дня.

Вартість вхідного квитка для дорослих – 100 грн, дитячий – 50 грн.

Лавандове поле у селі Магала розташоване біля траси Чернівці – Житомир, приблизно за 10 кілометрів від обласного центру. Працює поле щодня із 9:00 до 20:00. За словами власників, поле лаванди на Буковині квітнутиме ще близько двох тижнів.

Нагадаємо, у селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. У селі планують переробляти лаванду на олію.

Як повідомлялося, на Буковині почали квітнути тюльпанові поля. На тюльпановому полі станом на 1 травня розквітли близько третини тюльпанів.