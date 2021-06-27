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    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)

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    Лавандове поле у селі Магала розташоване біля траси Чернівці &ndash; Житомир - На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    Лавандове поле у селі Магала розташоване біля траси Чернівці – Житомир
    Фото: Віталій Олійник/Укрінформ

    На полі зараз відчувається неймовірний аромат лаванди

    У селі Магала, що неподалік Чернівців, відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара. Туристи активно відвідують поле і фотографуються на тлі квітів. Про це повідомляє Укрінформ.

    «Минулими вихідними ми відкрили наше лавандове поле для відвідувачів. Після дощів настали сонячні дні і лаванда зараз активно квітне. Все більше і більше туристів до нас приїжджає, підготували для них цікаві локації для фотосесій», – розповіла власниця поля Мирослава Мерешко.

    На полі зараз відчувається неймовірний аромат лаванди. Відвідувачі охоче фотографуються та купують сувеніри, букети з квітами.

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    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)
    Фото: Віталій Олійник/Укрінформ

    Для гостей підготували фотозони, капелюшки та плетені кошики. Відвідувачі можуть прийти на поле зі своїми пледами, покривалами, продуктами і напоями та відпочивати там упродовж дня.

    Вартість вхідного квитка для дорослих – 100 грн, дитячий – 50 грн.

    Лавандове поле у селі Магала розташоване біля траси Чернівці – Житомир, приблизно за 10 кілометрів від обласного центру. Працює поле щодня із 9:00 до 20:00. За словами власників, поле лаванди на Буковині квітнутиме ще близько двох тижнів.

    Нагадаємо, у селі Білівці, що у Хотинській територіальній громаді Чернівецької області, висадили 10 гектарів лаванди. Це найбільше лавандове поле в Україні. У селі планують переробляти лаванду на олію.

    Як повідомлялося, на Буковині почали квітнути тюльпанові поля. На тюльпановому полі станом на 1 травня розквітли близько третини тюльпанів.

    Теги: Закарпаття Чернівці квіти природа
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    На Буковині відкрили лавандове поле площею 1,5 гектара (фото)