Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття
Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7
Автоматична метеостанція «Ужгород» зафіксувала рекордну температуру за 130 років. Показник термометра сягнув поділки +39.8 градусів.
Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7.
На Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру – 4-5 клас.
За прогнозами синоптиків, така аномальна тепла погода протримається в області декілька дні.
Водночас висока температура та бездощів'я позитивно впливають на виноградники та плодові сади.
Синоптики радять залишатися з 10.00 до 16.00 у приміщені, а прогулянки на свіжому повітрі варто планувати на ранковий та вечірній час.
Додамо, що синоптики попереджали, що увесь тиждень в Україні йтимуть дощі. При цьому буде спекотно – температура триматиметься близько +30°.