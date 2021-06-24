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    Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття

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    Услід за дощами в Україну прийшла виснажлива спека - Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття
    Услід за дощами в Україну прийшла виснажлива спека
    Фото: Євгенія Нікуліна/Facebook

    Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7

    Автоматична метеостанція «Ужгород» зафіксувала рекордну температуру за 130 років. Показник термометра сягнув поділки +39.8 градусів.

    Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7.

    На Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру 4-5 клас.

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    Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття

    За прогнозами синоптиків, така аномальна тепла погода протримається в області декілька дні.

    Водночас висока температура та бездощів'я позитивно впливають на виноградники та плодові сади.

    Синоптики радять залишатися з 10.00 до 16.00 у приміщені, а прогулянки на свіжому повітрі варто планувати на ранковий та вечірній час.

    Додамо, що синоптики попереджали, що увесь тиждень в Україні йтимуть дощі. При цьому буде спекотно – температура триматиметься близько +30°.

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    Теги: Закарпаття спека літо
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    Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття