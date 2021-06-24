Температура «зашкалює». Спека виснажує Закарпаття

Услід за дощами в Україну прийшла виснажлива спека

Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7

Автоматична метеостанція «Ужгород» зафіксувала рекордну температуру за 130 років. Показник термометра сягнув поділки +39.8 градусів.

Рекордно теплим цей день був 2002 року, тоді термометр показав +37.7.

На Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру – 4-5 клас.

За прогнозами синоптиків, така аномальна тепла погода протримається в області декілька дні.

Водночас висока температура та бездощів'я позитивно впливають на виноградники та плодові сади.

Синоптики радять залишатися з 10.00 до 16.00 у приміщені, а прогулянки на свіжому повітрі варто планувати на ранковий та вечірній час.

Додамо, що синоптики попереджали, що увесь тиждень в Україні йтимуть дощі. При цьому буде спекотно – температура триматиметься близько +30°.

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