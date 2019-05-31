На «Інтер» в День захисту дітей малеча вестиме кулінарну передачу



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Не пропустіть сімейний випуск «Готуємо разом. Випічка» - в суботу, 1 червня, о 10:00 на телеканалі «Інтер»

У перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. У ведучих кулінарних програм «Готуємо разом» і «Готуємо разом. Випічка» Андрія Дромова і Андрія Доманського на двох дев'ять дітей - звичайно ж, вони не змогли залишити без уваги це важливе свято. Випуск, який вийде на «Інтері» 1 червня о 10:00, буде присвячений дитячій випічці. А допомагати татам на кухні проекту в цей день будуть 7-річна Кіра Доманська і 11-річний Саша Дромов.

У Міжнародний день захисту дітей обов'язково потрібно побалувати малюків чимось смачним. Наприклад, міні-пиріжками з листкового тіста з різними начинками: шинкою і грибами, індичкою і ананасом, овочами і сиром. Також на кухні «Готуємо разом. Випічка» приготують таке улюблене багатьма з дитинства вівсяне печиво. А юні помічники не тільки виявлять свої кулінарні таланти, але і з властивою дітям щирістю дадуть відповідь на «дорослі» питання. А ще - попросять пап поділитися кумедними історіями з їхнього дитинства.

До слова, для Кіри Доманської і Саші Дромова це не перша участь в «Готуємо разом», вони вже «господарювали» на кухні проекту. І якщо раніше через малу кількість років вони не завжди розуміли, що відбувається в кадрі, то тепер дорослі юні кулінари серйозно готувалися до зйомок. «Мені дуже хотілося знову побувати у тата на роботі, - розповідає Дромов-молодший. - Цього разу перед зйомками я читав сценарій, щоб розуміти, як, що і за чим буде відбуватися. І я вражений, наскільки складна у тата робота!» А Андрія Дромова здивувала витривалість, яку проявили діти на майданчику: «Мені було приємно попрацювати пліч-о-пліч з сином, показати йому, чим я займаюся. Всі шість знімальних годин він тримався молодцем! Також мене вразила Кіра. Вона ж молодше мого Саші! Проте дуже жваво і стійко виконувала всі команди режисера».

Також в День захисту дітей «Інтер» покаже улюблені дитячі фільми: о 11:00 - «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено», о 12:30 - «Пригоди Електроніка», а о 16:30 - «Невловимі месники».