Льовочкін розповів, що сильно підтримує двомовного Зеленського
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Нардепа, колишнього керівника Адміністрації президента Януковича вразила інавгураційна промова Зеленського
Народний депутат, співвласник телеканалу «Інтер» Сергій Льовочкін заявив, що «сильно підтримує» президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі «Главкому» після урочистостей з нагоди інавгурації президента.
За словами Льовочкіна, його вразила промова Зеленського, де «президент на різних мовах говорить з усіма українцями».
«Просто чудово, – поділився Льовочкін з «Главкомом» враженнями від промови нового президента. – Нам дуже імпонує, що наш президент говорить на різних мовах з усіма українцями. В цьому ми його сильно підтримуємо. І, нарешті, ця квазікоаліція, цей парламент і ця влада підуть в небуття».
Як повідомляв «Главком», під час інавгураційної промови президент Зеленський двічі переходив на російську мову, коли говорив про війну на сході України: «Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для диалога станет возвращение всех украинских пленных…». Ьа вдруге: «Ми втратили найголовніше – це людей. И сегодня мы просто должны - я уверен, они нас слышат - возвращать их сознание. Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – вони наші, вони українці». На цих словах главу держави перебив лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко із зауваженням: «Вони розуміють українську мову». Зеленський не знітився і знову нагадав про головну «фішку» своєї кампанії: «Вони розуміють українську мову. Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко».
Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. За даними Міністерства закордонних справ, на церемонії інавгурації новобраного президента України Зеленського присутні близько 60 іноземних гостей.
Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, прем‘єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.
Як повідомлялося, з великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського. Складання присяги новообраного президента транслювали майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин.