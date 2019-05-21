Льовочкін розповів, що сильно підтримує двомовного Зеленського



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Льовочкін запевнив, що йому подобається Зеленський, бо він говорить з усіма українцями

Нардепа, колишнього керівника Адміністрації президента Януковича вразила інавгураційна промова Зеленського

Народний депутат, співвласник телеканалу «Інтер» Сергій Льовочкін заявив, що «сильно підтримує» президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі «Главкому» після урочистостей з нагоди інавгурації президента.

За словами Льовочкіна, його вразила промова Зеленського, де «президент на різних мовах говорить з усіма українцями».

«Просто чудово, – поділився Льовочкін з «Главкомом» враженнями від промови нового президента. – Нам дуже імпонує, що наш президент говорить на різних мовах з усіма українцями. В цьому ми його сильно підтримуємо. І, нарешті, ця квазікоаліція, цей парламент і ця влада підуть в небуття».

Як повідомляв «Главком», під час інавгураційної промови президент Зеленський двічі переходив на російську мову, коли говорив про війну на сході України: «Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу, але я уверен, что первым шагом для диалога станет возвращение всех украинских пленных…». Ьа вдруге: «Ми втратили найголовніше – це людей. И сегодня мы просто должны - я уверен, они нас слышат - возвращать их сознание. Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – вони наші, вони українці». На цих словах главу держави перебив лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко із зауваженням: «Вони розуміють українську мову». Зеленський не знітився і знову нагадав про головну «фішку» своєї кампанії: «Вони розуміють українську мову. Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко».

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. За даними Міністерства закордонних справ, на церемонії інавгурації новобраного президента України Зеленського присутні близько 60 іноземних гостей.

Серед них - 5 президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; віце-президент Туреччини, прем‘єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єри: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністри: від США - енергетики, від Канади - оборони, від Франції - з питань Європи, від Польщі - глава МЗС.

Як повідомлялося, з великих телеканалів лише «Інтер» проігнорував інавгурацію Зеленського. Складання присяги новообраного президента транслювали майже усі ЗМІ - від телеканалів до інтернет-агентств новин.