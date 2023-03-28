На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус. Є травмовані

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей

Сьогодні у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сполученням Варшава – Одеса. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Попередньо встановлено, що водій автобуса «Неоплан» сполученням «Варшава – Одеса» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше.

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На місці продовжують роботу працівники екстрених служб.

Нагадаємо, 18 березня о 07:35 у селі Товмачик Коломийський району Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Фольксваген» та автобуса «Еталон». Одна особа загинула (пасажирка «Фольксваген»), 16 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів.