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Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулися два автобуси (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулися два автобуси (фото)
ДТ за участі мікроавтобуса «Фольксваген» та автобуса «Еталон»
фото: Нацполіція

Рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП

18 березня о 07:35 у селі Товмачик Коломийський району Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Фольксваген» та автобуса «Еталон». Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

За попередньою інформацією, одна особа загинула (пасажирка «Фольксваген»), 16 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів.

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фото: Нацполіція, ДСНС

Рятувальниками проведено заходи з деблокування водія автобуса «Фольксваген» та здійснено змивання пролитих паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги з метою запобігання загорянню.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено шість одиниць техніки та 21 особа.

Всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

За даними Нацполіції, до лікарні доставлені 24 людини, що постраждали в ДТП.

Теги: ДТП Івано-Франківщина ДСНС рятувальники автобус

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