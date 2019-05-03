Близько 100 видавництв представлять нові книги на виставці-форумі у Південній Пальмірі



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В Одесі відбудеться XX Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

7-9 червня 2019 року в Одеській національній науковій бібліотеці (вул. Пастера, 13) відбудеться XX Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» та круглий стіл «Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку в інформаційному суспільстві». Заходи пройдуть в рамках інтелект-форуму, присвяченого 190-річчю заснування ОННБ.

XX Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині» проводять Міністерство культури України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і Одеська національна наукова бібліотека за підтримки Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

На виставці свою продукцію представлятимуть близько 100 вітчизняних видавництв різних форм власності. Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – «Наукова думка» НАН України, «Алерта», «Генеза», «Картографія», «Ліра-К» «Мистецтво» (Київ), «Твердиня» (Луцьк), «Навчальна книга – Богдан» (Тернопіль), «Астропринт», «Прес-кур’єр», «ВМВ» (Одеса), «Ірбіс» (Ізмаїл, Одеська область) та ін.

Вперше у виставці-форумі братимуть участь видавництва: «Право» Національної академії правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків), «Веселка», «Оріон» (Київ), «Яслав» (Миколаїв) та ін.

Видавці презентуватимуть наукові, навчальні, історичні, краєзнавчі, мистецькі, дитячі видання, книжки патріотичної тематики, з мово- та літературознавства, класичну та сучасну художню українську літературу, переклади українською та іншими мовами кращих зразків класичної та сучасної іноземної літератури на будь-які смаки та вподобання.

Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр інформаційно-рекламних заходів: презентації нових вітчизняних видань та видавничих проектів, у т. ч. проекту «Ротарі-книга», промоакції, поетичні читання, панельні дискусії, творчі майданчики, автограф-сесії, майстер-класи, конкурс «Краща книга виставки-форуму 2019» та конкурс читацьких рецензій. Переможців конкурсів буде відзначено дипломами та подяками оргкомітету. Заходи відбуватимуться за участі представників провідних видавництв України, письменників, ілюстраторів книги, літературознавців, мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та широкої громадськості.

У рамках Всеукраїнської благодійної акції «Бібліотека українського воїна» відбудеться урочиста передача вітчизняних видань військовим частинам Одеського гарнізону.

Будуть також відзначені видавництва, які впродовж двадцяти років беруть активну участь у виставці-форумі.

Цього року гості та учасники виставки-форуму відвідають «українську Венецію» – м. Вилкове Одеської області, де відбудеться виїзне свято української книги.

Провідні видавництва України презентуватимуть свої видавничі проекти, зокрема, директор Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», д-р техн. наук, проф. М. І. Сенченко представить свої нові книги із серії «Четверта світова латентна війна»: «Невидимая война: психофизическое оружие» (Київ, 2019) та «Невидимая война: геофизическое оружие» (Київ, 2019).

Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» презентуватиме два проекти:

видавничо-інформаційний проект про маловідомий період української історії та культури «Гетьман Іван Мазепа та його доба» Сергія Павленка: «Іван Мазепа. Україна 1708-1709 років у джерелах доби»;

«Чорнобиль», за участі автора та ілюстратора книги - Петера Лаглера (Австрія).

Видавництво Українського освітянського видавничого центру «Оріон» представить спектр навчальних видань, що вийшли у світ у 2017 – 2019 роках.

Видавництво «Орієнтир» презентуватиме: збірку політико-філософських статей історика-філософа, релігієзнавця та політолога Е. Юрченка «Вогонь Традиції» (Київ, 2018), книги учасника бойових дій в зоні АТО Д. Михайленка «Весна, що не стала «русской» (Київ, 2019) та фоторепортера з Польщі В. Добровольського «Кров і земля. Війна в Україні очима польського націоналіста» (українською та польською мовами), (Київ, 2018).

Національне видавництво дитячої літератури «Веселка» представить нові книги для дітей за участі авторів, идавництво «Яслав» з Миколаєва - книжкову серію «Миколаївські археологи» (2018 - 2019 рр.), Одеське видавництво «ВМВ» - книгу-альманах О.П. Юрачки «Українці всього світу» (Одеса, 2019).

Шанувальникам літератури рідного краю свій доробок представлять письменники Одещини.

Заходи відбудуться в ОННБ, на творчих майданчиках бібліотек міста і громадських організацій.

Завершиться XX Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» підбиттям підсумків та урочистою церемонією нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2019». Преміями та дипломами будуть відзначені переможці конкурсу читацьких рецензій.

Експонуватимуться книжково-ілюстративні виставки:

«Краща книга виставки-форуму 2019» (аванзал ОННБ);

«Книги одеських письменників 2018-2019 рр.» (головний читальний зал ОННБ);

«Видання Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Міністерства культури України» (головний читальний зал ОННБ);

«Старовинна гравюра – національне надбання України» (відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ);

«Видання Одеської національної наукової бібліотеки» (аванзал ОННБ).

Адреса: вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023.