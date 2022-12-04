Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
фото ілюстративне

Поки невідомо, коли КПВВ відновлять роботу

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску. Причина – відсутність світла. Про це повідомляє пресслужба Прикордонної служби Молдови.

«Через відсутність електроенергії на українській стороні призупинено роботу пунктів пропуску Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки, Чадир-Лунга – Нові Траяни, Саїца – Лісне, Унгурь – Бронниця», – йдеться в повідомленні. 

Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок російської атаки на інфраструктуру України без електропостачання залишилася Молдова.

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала відключення світла і наголосила, що путінському режиму не можна довіряти.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після обстрілів української критичної інфраструктури, в зв'язку з чим опинилася без світла і частина Молдови.

До слова, влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку».

Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку»
Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку»
2 грудня, 13:54
Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я
Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я
2 грудня, 12:35
Ракетна атака на Україну: Молдова викликає російського посла
Ракетна атака на Україну: Молдова викликає російського посла
23 листопада, 18:12

Суспільство

На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні
Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні
Олег Сенцов учетверте став батьком
Олег Сенцов учетверте став батьком
Збережеться погода без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Збережеться погода без опадів: прогноз погоди на 4 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
77K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
63K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
50K
Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою
34K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
29K
Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту