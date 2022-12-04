На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску

Поки невідомо, коли КПВВ відновлять роботу

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску. Причина – відсутність світла. Про це повідомляє пресслужба Прикордонної служби Молдови.

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«Через відсутність електроенергії на українській стороні призупинено роботу пунктів пропуску Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки, Чадир-Лунга – Нові Траяни, Саїца – Лісне, Унгурь – Бронниця», – йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

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Нагадаємо, 23 листопада внаслідок російської атаки на інфраструктуру України без електропостачання залишилася Молдова.

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала відключення світла і наголосила, що путінському режиму не можна довіряти.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після обстрілів української критичної інфраструктури, в зв'язку з чим опинилася без світла і частина Молдови.

До слова, влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку».