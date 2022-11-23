У Молдові пропало світло після ракетних атак РФ по Україні

Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні у Молдові почалися масові відключення електроенергії

Окуповане Росією Придністров'я опинилося повністю знеструмленим

Ряд населених пунктів Молдови залишилися без електропостачання після масованої ракетної атаки росіян на територію України. Про це повідомив віце-прем'єр Андрій Спину.

«Після чергової російської атаки на енергосистему України ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання», – сказав Спину.

За даними ЗМІ, окуповане Росією Придністров'я було повністю знеструмлене. Інформація про відновлення електропостачання буде повідомлена пізніше.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни, зокрема перебої і в столиці. Також без світла опинився і Львів.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.