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Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку»
фото ілюстративне

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, і це позначається на Республіці Молдова

Жителів Молдови закликають підготувати «тривожну валізку» з речами першої необхідності – документами, грошима, ліками. Про це йдеться в урядовому Telegram-каналі Prima Sursă.

«Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, і це позначається на Республіці Молдова. Декілька рекомендацій від МВС на випадок нових відключень електроенергії в країні», – йдеться в повідомленні.

Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку» фото 1
Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку» фото 2
Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку» фото 3
Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку» фото 4

 

Раніше Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров’ї.

Нагадаємо, Молдова закликала Росію вивести свої війська з тимчасово окупованого Придністров’я.

Крім того, українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

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Теги: Придністров'я Молдова війна

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