Влада Молдови радить громадянам зібрати «тривожну валізку»

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, і це позначається на Республіці Молдова

Жителів Молдови закликають підготувати «тривожну валізку» з речами першої необхідності – документами, грошима, ліками. Про це йдеться в урядовому Telegram-каналі Prima Sursă.

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«Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, і це позначається на Республіці Молдова. Декілька рекомендацій від МВС на випадок нових відключень електроенергії в країні», – йдеться в повідомленні.

Раніше Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров’ї.

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Нагадаємо, Молдова закликала Росію вивести свої війська з тимчасово окупованого Придністров’я.

Крім того, українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.