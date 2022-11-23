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Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ
Санду наголосила, що Молдова не може довіряти режиму РФ, який вбиває одних людей та залишає інших без світла
фото з відкритих джерел

Після сьогоднішньої атаки Росії по енергооб’єктах України Молдова залишилася без електрики

Президент Майя Санду прокоментувала відключення електроенергії у Молдові через обстріл Росії міст України. Як зазначила президентка, Молдова не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

«Росія занурила Молдову у пітьму. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. (…) Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисне вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови має бути у напрямку вільного світу», – написала Санду у Facebook.

Як відомо, сьогодні, 23 листопада, українські міста знову зазнали ракетної атаки з боку Росії. Деякі міста, включаючи Одесу, залишилися без електрики через попадання ракет до об'єктів енергетичної інфраструктури. Також без електропостачання залишилася також Молдова.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

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Теги: Молдова війна Майя Санду

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