Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ

Санду наголосила, що Молдова не може довіряти режиму РФ, який вбиває одних людей та залишає інших без світла

Після сьогоднішньої атаки Росії по енергооб’єктах України Молдова залишилася без електрики

Президент Майя Санду прокоментувала відключення електроенергії у Молдові через обстріл Росії міст України. Як зазначила президентка, Молдова не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

«Росія занурила Молдову у пітьму. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. (…) Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисне вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови має бути у напрямку вільного світу», – написала Санду у Facebook.

Як відомо, сьогодні, 23 листопада, українські міста знову зазнали ракетної атаки з боку Росії. Деякі міста, включаючи Одесу, залишилися без електрики через попадання ракет до об'єктів енергетичної інфраструктури. Також без електропостачання залишилася також Молдова.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.