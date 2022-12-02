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Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я
фото ілюстративне

Попеску: «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови»

Молдова закликала Росію вивести свої війська з тимчасово окупованого Придністров’я. Про це заявив віцепрем'єр-міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску під час засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявив міністр.

Крім того, Попеску закликав звернути увагу учасників засідання на склад боєприпасів, які лишилися ще з часів СРСР, у селі Кобасна. За його словами, ці боєприпаси розміщенні там незаконно. Віцепрем'єр-міністр зазначив, що цей склад загрожує всьому регіонові та його треба ліквідувати за допомогою належних міжнародно визнаних процедур.

Раніше ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров’я.

Також раніше Росія звинуватила Україну в провокаціях у Придністров'ї

Крім того, українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

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Теги: Придністров'я війна росія Молдова

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