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Ракетна атака на Україну: Молдова викликає російського посла

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Ракетна атака на Україну: Молдова викликає російського посла
фото з відкритих джерел

Попеску: «Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову в невіданні»

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після обстрілів української критичної інфраструктури, в зв'язку з чим опинилася без світла і частина Молдови. Про це повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску на своїй сторінці в Twitter.

«Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову залишили Молдову в невіданні. Масові відключення електроенергії по всій країні, включно з Кишиневом та будівлю Молдовського МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії», – написав Попеску.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Майя Санду відреагувала на відключення електрики у Молдові після ракетної атаки РФ по території України.

Як відомо, сьогодні, 23 листопада, українські міста знову зазнали ракетної атаки з боку Росії. Деякі міста, включаючи Одесу, залишилися без електрики через попадання ракет до об'єктів енергетичної інфраструктури. Також без електропостачання залишилася також Молдова.

Теги: ракета Молдова обстріл росія електроенергія

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