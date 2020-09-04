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    Із водойми під Києвом водолази дістали тіло повіка (фото)

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    Водолази за допомогою спеціального спорядження доставили тіло потопельника на берег - Із водойми під Києвом водолази дістали тіло повіка (фото)
    Водолази за допомогою спеціального спорядження доставили тіло потопельника на берег
    Фото: ДСНС

    Тіло потопельника було виявлено в районі заливу річки Дніпро

    У четвер, 3 вересня, до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про те, що в районі заливу річки Дніпро, поблизу с. Гнідин Бориспільського району ймовірно втопилась людина.

    До місця виклику була направлена водолазно-рятувальна група Аварійно-рятувального закону спеціального призначення м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було проведено пошукові роботи прибережної зони та виявлено тіло чоловічої статі 1962 року народження.

    Причина загибелі чоловіка встановлюється.

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    Із водойми під Києвом водолази дістали тіло повіка (фото)
    Із водойми під Києвом водолази дістали тіло повіка (фото)

    Як повідомлялося, 26 серпня на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло 17-річного хлопця.

    ДСНС Київщина водойма смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
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