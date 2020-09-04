Із водойми під Києвом водолази дістали тіло повіка (фото)



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Водолази за допомогою спеціального спорядження доставили тіло потопельника на берег Фото: ДСНС

Тіло потопельника було виявлено в районі заливу річки Дніпро

У четвер, 3 вересня, до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про те, що в районі заливу річки Дніпро, поблизу с. Гнідин Бориспільського району ймовірно втопилась людина.

До місця виклику була направлена водолазно-рятувальна група Аварійно-рятувального закону спеціального призначення м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було проведено пошукові роботи прибережної зони та виявлено тіло чоловічої статі 1962 року народження.

Причина загибелі чоловіка встановлюється.

Як повідомлялося, 26 серпня на території Гнідинської сільської ради, поблизу СТ «Вишенька», в рукаві річки Дніпро було виявлено тіло 17-річного хлопця.