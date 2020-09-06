Повернулася з фронту на фронт. Відома українка розказала, що відбувається в «коронавірусних» лікарнях



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Мама Олени Білозерської наразі перебуває у важкому стані в реанімації з підтвердженим коронавірусом

Олена Білозерська пояснила «феномен» тих, хто досі не вірить у Covid-19

Ветеранка бойових дій на Донбасі та колишня журналістка Олена Білозерська зізналася, що її батьки захворіли на коронавірус та пояснила «феномен» тих українців, хто досі не вірить у Covid-19.

«До мене щойно дійшло, чому стільки людей досі не вірять у небезпеку пандемії, а часто і в саме існування ковіду, а шквал інформації від лікарів і від людей, яких ця біда торкнулася особисто, називають «г*вновкидами». Це при тому, що достатньо просто підійти до будь-якої лікарні, де є ковідне відділення, і поговорити там хоча б з нянечкою – і дізнаєшся, що лікарні просто забиті ковід-позитивними пацієнтами у важкому стані, і що деяким з тих пацієнтів пощастило, бо їх лікують інфекціоністи чи хоча б терапевти і пульмонологи, але цих профільних спеціалістів не вистачає, тому багатьох – можливо, більшість – лікують спеціалісти іншого профілю – наприклад, травматологи чи невропатологи, які терапію вивчали 20 років тому і благополучно забули», – написала Білозерська у Facebook та додала, що наразі її мама перебуває у реанімації у важкому стані із Covid-19.

Також колишня журналістка додала, що у пацієнтів з коронавірусом немає «своїх» лікарів, які спостерігали б їх від надходження до лікарні і до того, як вони залишать її стіни, бачили б динаміку хвороби і швидко реагували б на якісь зміни.

«Уся бригада – і лікар, і медсестри, і няні – щодоби нові, так звані чергові, бо людські організми не витримують щоденного носіння «скафандрів», бригади працюють позмінно, чим більше є людей для змін - тим краще. Спитаєш у лікаря, краще чи гірше твоїй мамі, а він тобі: «Я не знаю, я сьогодні побачив її вперше». І єдине, на що він може спиратися – на аналізи і рентгенівські знімки в історії хвороби», – зазначила Білозерська.

Вона розповіла, що залежні від кисню пацієнти часто поводяться неадекватно – вони думають, що кисневі маски їм непотрібні і без маски дихається легше, і зривають ту маску за першої ж нагоди.

«Де-небудь у Штатах медсестри ходять і дивляться, щоб пацієнти були у масках, а в наших лікарнях таке навантаження, що всім не до того. Коли пацієнту погано, чи він хоче пити, чи хоче в туалет – няню чи медсестру не докличешся годинами. І не тому, що вони байдужі, а тому що їх просто мало і вони падають з ніг», – пояснила колишня учасниця війни на Донбасі.

Білозерська додала, що це наша реальність:

«Більшості, на щастя, вона (ще) не торкнулася. Як не торкалася шість років війна. На війну я поїхала добровольцем. А ковід ні собі, ні мамі не обирала. У цьому різниця - пандемія не дає нікому вибору».

Вона також зазналася, що раніше поведінка заперечувачів коронавірусу її страшенно дивувала.

«На підсвідомому рівні їм страшно. І підсвідомість викидає рятівне коло: вони ніколи не заразяться і не помруть - у разі, якщо ковіду не існує. І люди починають заперечувати його існування – замість цікавитись тим, як знизити ризики захворіти, а захворівши – як не померти. Абсолютна невидимість зарази полегшує це самонавіювання. Гадаю, такі люди не повірять у реальність ковіду, навіть якщо самі потраплять під апарат ШВЛ - переконають себе, що у них «просто важка пневмонія» абощо. Щасливчики, якщо подумати – можуть «викреслити» зі свого власного світу те, що їх лякає, і не перейматися цим», – ділить думками Білозерська

«Ви собі не уявляєте взагалі, що це таке, коли ця біда не десь, а поруч. Я щойно демобілізувалася, а відчуття – ніби з фронту на фронт приїхала. Вони мені як марсіани – люди, чия психіка рятується запереченням загрози. Я навіть готова їх пожаліти – за слабкість. Хоча хтось із них моїх батьків не пожалів», – резюмувала Олена Білозерська.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом на Буковині перетнула позначку в 11 тисяч, а число померлих уже наближається до 300.

Також повідомлялося, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 69327

Одужали 61649

Померли 2811

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До слова, у суботу ввечері прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).