Як карантин вплинув на київський притулок для тварин: було два «буми»



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Під час карантину люди активно забирали тварин із притулку

В одному з притулків для тварин, що розташований у Київській області, під час карантину було кілька «хвиль» щодо того, як забирали і віддавали тварин. Про це повідомила голова комісії із захисту тварин при Департаменті благоустрою КМДА, директор притулку «Сіріус» Олександра Мезинова.

«З 12 березня, на початку карантину, і протягом двох місяців у нас дуже непогано забирали тварин. Не можу сказати, що прямо був «бум», але, щонайменше, понад 70 тварин ми влаштували. Десь з 18 травня пішло на спад і, загалом, влаштували всього дві тварини донині. Тобто, з 18-го і до цього дня зовсім сумно. Точно так і з фінансової точки зору», - розповіла вона УНН.

Мезинова зазначила, що зазвичай на місяць забирають 27-30 тварин. А під час карантину за два місяці забрали 70 тварин.

«У нас дуже серйозний відбір господарів, і потенційні господарі говорили про те, що просто матимуть можливість на карантині більше познайомитися з твариною, адаптувати її до своєї квартири або будинку. Їм простіше буде з ним знайти спільну мову, поки буде карантин», - розповіла вона.

За її словами, за час карантину було три людини, які хотіли віддати тварину в притулок. «Вони начиталися дивних людей, які говорили про те, це на початку було, що коронавірус переходить від тварини до людини. І заражає її. Тому вони хотіли здати. Була одна на черзі кішка на здачу і дві собаки. Я з ними розмовляла, проводила бесіду, і в результаті жодна тварина не приїхала до нас. Не можу сказати, чи то люди прислухалися до того, що я говорю, чи то вони просто вирішили кудись в інше місце віддати. А так, в принципі, за час карантину не було такого «буму» віддавання тварин», - сказала Мезинова.

Вона зазначила, цей «бум» розпочався зараз. «Ось, напевно, з перших чисел червня почався «бум», тому що у нас величезна зараз кількість цуценят і кошенят. Без кінця ми знаходимо під своїми воротами мішки, коробки з малюками. І дзвінків величезна кількість. Уже відмовляю, кому можливо, а кому неможливо - доводиться забирати», - розповіла Мезинова.

На її думку, сплеск кількості тварин, яких віддають, - пов'язаний не з карантином, а з сезонністю. Зазвичай в місяць віддають 30-40 тварин. «Це люди, які їдуть. Люди, у яких померли родичі, і вони не можуть таку кількість тварин забрати до себе. Люди, які знаходять на вулиці, на дорозі теж коробки з малюками. Ось такі, в основному, причини. Ну, і травмовані, звичайно, тварини. Дуже часто люди беруться допомогти травмованій тварині, і потім просто не розуміють, що з нею робити далі. Її випустити вже шкода, тому що вона знову може потрапити під машину, а люди в неї вклали вже скільки сил, часу і грошей, що їм вже шкода її випускати на вулицю. Або другий варіант - що вона все одно після операції вже є інвалідом, тому не виживе на вулиці», - додала Мезинова.