Загибель 38 цуценят у літаку: МАУ відсторонила директора з вантажних перевезень



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МАУ спочатку спростовували загибель 38 цуценят на борту свого літака

Авіакомпанія розпочала власне розслідування

«Міжнародні авіалінії України» розпочали службове розслідування через загибель 38 тварин на борту літака, який летів із Києва в Торонто 13 червня, та відсторонили від роботи директора з вантажних перевезень.

Про це йдеться у повідомленні МАУ.

У компанії заявили, що досі причину загибелі тварин не встановили. Крім службового розслідування, за власним бажанням компанія наклала ембарго на перевезення тварин літаками B767 з 19 червня 2020 року.

У МАУ заявили, що усі тварини на рейсі Київ-Торонто мали комерційне призначення, лише одна тварина летіла з пасажиром.

«Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіву тощо. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок», — йдеться у повідомленні.

Загалом на рейсі було 559 собак та 89 котів у 337 клітках. У компанії заявили, що на рейсі перевозили собак середнього віку 4 місяці.

Перевезти тварин змогли через те, що рейс був евакуаційним. На борту було 92 людини з 272 доступних пасажирських крісел.

МАУ запевняють, що вантажний салон літака Boeing 767, де були тварини, повністю вентилюється та температурно регульованим.

«Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або не робочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією. Стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників», — запевнили у компанії.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ.

Як повідомляв «Главком», ще раніше авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.



