Загибель 38 цуценят у літаку: МАУ відсторонила директора з вантажних перевезень
Авіакомпанія розпочала власне розслідування
«Міжнародні авіалінії України» розпочали службове розслідування через загибель 38 тварин на борту літака, який летів із Києва в Торонто 13 червня, та відсторонили від роботи директора з вантажних перевезень.
Про це йдеться у повідомленні МАУ.
У компанії заявили, що досі причину загибелі тварин не встановили. Крім службового розслідування, за власним бажанням компанія наклала ембарго на перевезення тварин літаками B767 з 19 червня 2020 року.
У МАУ заявили, що усі тварини на рейсі Київ-Торонто мали комерційне призначення, лише одна тварина летіла з пасажиром.
«Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіву тощо. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок», — йдеться у повідомленні.
Загалом на рейсі було 559 собак та 89 котів у 337 клітках. У компанії заявили, що на рейсі перевозили собак середнього віку 4 місяці.
Перевезти тварин змогли через те, що рейс був евакуаційним. На борту було 92 людини з 272 доступних пасажирських крісел.
МАУ запевняють, що вантажний салон літака Boeing 767, де були тварини, повністю вентилюється та температурно регульованим.
«Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або не робочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією. Стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників», — запевнили у компанії.
Раніше повідомлялося, що поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ.
Як повідомляв «Главком», ще раніше авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.