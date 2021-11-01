На Миколаївщині будуть переробляти лікарські трави

Підприємство збирає перший урожай шавлії і планує запустити переробку ліктрав

Підприємство учасників АТО/ООС та членів їхніх родин «Сільськогосподарська компанія Грін Фарм» у селі Берізки на Миколаївщині збирає свій перший врожай шавлії. Господарство планує вирощувати ще три-чотири види лікарських рослин та біоенергетичних культур. Про це повідомляє golos.com.ua.

«Лікарські культури – це новий перспективний напрям. Україна імпортує тисячі тонн лікарських рослин, натомість ми можемо вирощувати їх самі. Цього року виходимо на 1,2 т сушеної шавлії. Культивування лікарських рослин – нелегка справа. Кожне насіння перед висадкою терли наждачним папером, щоб зняту тверду оболонку. Сіяли ручними сівалками. Місяць минув, а сходів все не було. Перші паростки шавлії з’явились разом з бур’яном, відрізняли шавлію за запахом», – розповідає Юрій Сінчук, співзасновник «Сільськогосподарської компанії Грін Фарм».

Зазначимо, що ТОВ «СК Грін Фарм» отримало грант від UHBDP і придбало трактор та навісне обладнання. Тепер усі процеси будуть механізовані. Трудові затрати зменшаться на 50-60%.

«Ми плануємо вирощувати ще три-чотири культури, лікарські рослини та біоенергетичні культури, аби диверсифікувати ризики, поставити сушарки та пакувальне обладнання, налагодити сталий збут в Україні, а в подальшому й експорт», – додає Сінчук.

Крім того, представники «СК Грін Фарм» пропонують громаді вирощувати біоенергетичні рослини на землях, непристосованих для ведення сільського господарства.

Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський спростував міф про те, що сучасні аптечні препарати можна замінювати лікарськими рослинами.

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