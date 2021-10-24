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    Комаровський розвіяв міфи про фітотерапію

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    Комаровський розвіяв міфи про найпопулярніший спосіб народної медицини - Комаровський розвіяв міфи про фітотерапію
    Комаровський розвіяв міфи про найпопулярніший спосіб народної медицини
    фото: Depositphotos

    Комаровський відзначив, що при прийомі фітопрепаратів слід використовувати тільки трави, придбані в аптеках

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський спростував міф про те, що сучасні аптечні препарати можна замінювати лікарськими рослинами. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

    За його словами, лікарські рослини дійсно мають багато корисних властивостей: мають сечогінну, протизапальну, антисептичну та спазмолітичну дію. Однак, як зазначив фахівець, незважаючи на названі властивості, природні препарати не так ефективні.

    Комаровський відзначив, що при прийомі фітопрепаратів слід використовувати тільки трави, придбані в аптеках.

    Фахівець також звернув увагу на те, що лікарські засоби рослинного походження мають протипоказання і вікові обмеження, також вони можуть викликати алергії. Він підкреслив, що перш, ніж їх вживати, варто проконсультуватися з лікарем.

    Нагадаємо, Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.

    Раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: здоров'я лікар рослини Instagram харчування
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    Комаровський розвіяв міфи про фітотерапію