На Волині виявили ще один спалах небезпечного захворювання картоплі

Картопля, заражена раком, для людей нешкідлива

У Луцькому районі Волинської області запровадили карантин на площі 7 га через рак картоплі. Знищувати врожай не будуть, він придатний до вживання. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби області.

Захворювання картоплі підтверджене фітосанітарною експертизою. Ознакою захворювання є нарості на бульбах, стеблах. Розповсюджується через посадковий матеріал, ґрунт і гній.

«Уражає ця хвороба картоплю, здебільшого. Може також уражати пасльонові, тобто томати. Найнебезпечнішою хвороба є для присадибних ділянок», – розповіла завідувачка відділу обласної фітосанітарної лабораторії Тетяна Сулева.

Для людей хвороба бульби нешкідлива, натомість тваринам давати уражену раком картоплю заборонено.

«Худобі не бажано згодовувати. Через травний тракт спори можуть потрапити в гній, який потім використовується для удобрення. І таким чином знову розповсюджується хвороба», – додала фахівчиня.

Нагадаємо, цьогоріч рак картоплі виявили на Волині вже вдруге.

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