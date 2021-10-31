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    На Волині виявили ще один спалах небезпечного захворювання картоплі

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    Тваринам давати ушкоджений овоч не можна - На Волині виявили ще один спалах небезпечного захворювання картоплі
    Тваринам давати ушкоджений овоч не можна
    Фото з відкритих джерел

    Картопля, заражена раком, для людей нешкідлива

    У Луцькому районі Волинської області запровадили карантин на площі 7 га через рак картоплі. Знищувати врожай не будуть, він придатний до вживання. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби області.

    Захворювання картоплі підтверджене фітосанітарною експертизою. Ознакою захворювання є нарості на бульбах, стеблах. Розповсюджується через посадковий матеріал, ґрунт і гній.

    «Уражає ця хвороба картоплю, здебільшого. Може також уражати пасльонові, тобто томати. Найнебезпечнішою хвороба є для присадибних ділянок», – розповіла завідувачка відділу обласної фітосанітарної лабораторії Тетяна Сулева.

    Для людей хвороба бульби нешкідлива, натомість тваринам давати уражену раком картоплю заборонено.

    «Худобі не бажано згодовувати. Через травний тракт спори можуть потрапити в гній, який потім використовується для удобрення. І таким чином знову розповсюджується хвороба», – додала фахівчиня.

    Нагадаємо, цьогоріч рак картоплі виявили на Волині вже вдруге.

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    Теги: рак рослини
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    На Волині виявили ще один спалах небезпечного захворювання картоплі