Експерти порадили фермерам рослину, вирощувати яку вигідніше за пшеницю
Вирощування кунжуту має свої особливості та хитрощі
Українським фермерам слід уважно придивитися до перспективи вирощування кунжуту, адже щороку в Україну для виготовлення олії та потреб кондитерської і хлібопекарської промисловості ввозять понад 20 тис. тонн цього насіння. Про це повідомляє «Голос України».
При цьому, кунжут коштує майже 100 тис. грн за тонну. А саме тонну кунжуту з гектара на зрошенні можна отримати в умовах південноукраїнського степу.
«І це було б навіть вигідніше, ніж вирощувати пшеницю, 70 тис. грн. чистого прибутку з гектара кунжуту – непоганий результат», – вважає головний агроном державного підприємства «Дослідне господарство «Асканійське» Віктор Нижеголенко.
Співробітники Асканійської державної дослідної станції, що в селі Тавричанка на Херсонщині, дев'ять років тому створили першу експериментальну ділянку для вирощування кунжуту площею лише у 30 квадратних метрів. Однак сьогодні він зростає вже на п'яти гектарах поля.
«Вирощування кунжуту має свої особливості та хитрощі. Сіяти його треба не раніше, ніж наприкінці травня – на початку червня, коли температура на ґрунті сягне вісімнадцяти градусів. Інакше продуктивність культурної рослини знизиться. Кунжут стійкий до шкідників та хвороб, але в час дозрівання, яке настає в жовтні, треба не ловити гав – дрібне насіння може буквально здути. У сильний вітер ризикуємо втратити до третини врожаю, а в буревій – до половини», – заступниця директора дослідної станції Віра Коновалова.
Водночас, для того, щоб продати кунжут, тим-таки кондитерам за максимальною ціною, насіння спочатку потрібно очистити від лушпиння,а для цього необхідне спеціальне обладнання.
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