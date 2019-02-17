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    Суспільство

    На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви

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    <p>Люди проголосували за перехід одноголосно</p> <div></div> - На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви

    Люди проголосували за перехід одноголосно

    Рішення було прийнято 16 лютого

    Свято-Троїцька парафія в селі Новоєлизаветівка Ширяївського району на Одещині покинула колишню Українську православну церкву Московського патріархату і перейшла до Православної церкви України. Про це пише «Думська».

    Таке рішення одноголосно було прийнято на парафіяльних зборах, які відбулися 16 лютого.

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    На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви
    На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви
    На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви
    На Одещині ще одна парафія перейшла до помісної церкви

    Нагадаємо, на Житомирщині у селі Суємці Баранівського району, 15 лютого, церковна громада Свято-Іоанно-Богословського храму ухвалила рішення про перехід у підпорядкування Православної церкви України.

    Як повідомляв раніше «Главком», що до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині.

    За інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    У Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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    громада
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