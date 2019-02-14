До Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині



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Фото: Митрополит Антоній Махота / facebook.com

Про перехід заявили у Деражнянському і Чемеровецькому районах

Сьогодні, 14 лютого, стало відомо, що одразу три парафії на Хмельниччині попросилися приєднатися до Православної церкви України. Про це написав митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній Махота у Facebook.

У Чемеровецькому районі до Православної церкви України перейшла парафія святого мученика Косми і Даміана, настоятель протоієрей Михайло Замулінський, село Гусятин і парафія святого Кирила і Мефодія, настоятель протоієрей Михайло Замулінський, село Вільхівці.

Вийшла із підпорядкування московського патріархату також громада села Галузинці, Деражнянського району - парафія архистратига Божого Михаїла. Щоправда, священик селян не підтримав.

Загалом, за підрахунками, на Хмельниччині після Об’єднавчого собору уже 35 громад перейшло до Православної церкви України.

Нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про перехід до Православної церкви України ще двох релігійних громад Харківської області.

На зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.