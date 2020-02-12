В Україні відновився перехід парафій з Московської до Української церкви



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Громада села Борочече приєдналася до Помісної української церкви

На Волині громада офіційно доєдналася до УПЦ

Релігійна громада села Борочиче Горохівського деканату 11 лютого вийшла із підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату та приєдналася до Української православної церкви.

Про це повідомив на сторінці у Facebook протоієрей Андрій Сидор.



«Волинь. Горохівський деканат. 11.02.2020. Вітаємо громаду св. Іллінського храму с. Борочиче у єдності з УПЦ (ПЦУ)», - йдеться у дописі.

Станом на початок минулого року в Україні налічувалося 19 тисяч 209 православних громад, з них діяли – 18 тисяч 315, 188 були не зареєстровані і 706 не діяли. Більше громад належали церкві Московського патріархату – 12 тисяч 437, у Київського патріархату було 5 тисяч 363 приходи, у Української автокефальної православної церкви – 1 тисяча 171 громада, у оновленої УАПЦ – 28.

Першою 17 грудня 2018-го до Української православної уцеркви перейшла громада Вінницького Спасо-Преображенського кафедрального собору. Усього до УПЦ з Московського патріархату перейшли 539 парафіяльних храмів і два кафедральних собори. Найактивніше до Помісної церкви переходили громади у Волинській області, наприкінці 2018-го – початку 2019 року їх нараховувалося 121. У Вінницькій області до УПЦ перейшли 85 парафій, в Хмельницькій – 62, Рівненській – 55, у Києві – лише дві.

Загалом поки що жодна громада не перейшла з Московського патріархату до УПЦ в Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

Також нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

Слід також нагадати, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).