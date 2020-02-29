Глава Московської церкви в Україні Онуфрій взяв участь у протесті проти влади Чорногорії



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Митрополит Онуфрій (п) і митрополит Амфилохій (л) на чолі процесії, Подгориця, 29 лютого 2020 року

Онуфрій став першим закордонним єпископом, який долучився до протестів чорногорської опозиції, що тривають уже два місяці

Митрополит УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій, який цими днями перебуває в Чорногорії, знову взяв участь в акції протесту Сербської православної церкви проти чорногорської влади, яка підтримує новий закон про свободу релігії.

Онуфрій, разом зі ще кількома представниками підрозділу Російської православної церкви в Україні, після служби Божої спільно з митрополитом Чорногорським Сербської православної церкви Амфилохієм разом із ним звернувся до присутніх демонстрантів, відтак усі присутні пішли процесією вулицями столиці країни Подгориці до будівлі адміністрації президента Мила Джукановича.

Попереднього дня, 28 лютого, Джуканович в інтерв’ю агентству «Ройтерз» звинуватив Сербію і Росію в тому, що вони використовують православну церкву для підриву незалежності його країни, її членства в НАТО і прагнення вступити до Європейського союзу; агентство зазначає, що Белград і Москва заперечують ці звинувачення.

Онуфрій уже брав участь у схожій антиурядовій акції в Подгориці 27 лютого. Він став першим закордонним єпископом, який долучився до протестів чорногорської опозиції, що тривають уже два місяці.

Супротивники влади країни, за підтримки Белграда й Москви, стверджують, що новий закон про свободу релігії, ухвалений парламентом Чорногорії у грудні минулого року, спрямований проти Сербської православної церкви і що метою цього закону є відібрати майно СПЦ на території Чорногорії.

Іще перед поїздкою Онуфрія до Чорногорії в Україні, в канонічній помісній Православній церкві України звертали увагу, що «автокефальна Українська православна церква поважає канонічний порядок та не втручається у питання, які стосуються Чорногорії, і так само очікує поваги до канонічного порядку в питаннях, які стосуються України», а митрополит Російської православної церкви в Києві Онуфрій та інші архієреї Московського патріархату, запрошені до Чорногорії, не представляють канонічної української церкви.

Посольство України в Чорногорії так само наголошувало, що митрополит Онуфрій як ієрарх Російської православної церкви не уповноважений висловлювати думку від імені більшості православних України і Православної церкви України, а, коментуючи внутрішні справи Чорногорії, «завдає шкоду дружнім відносинам українського й чорногорського народу».

Новий чорногорський закон, проти якого протестує Сербська церква, серед іншого, визначає, що релігійні організації муситимуть доводити своє право на майно, яким вони володіли до 1918 року, інакше воно переходить у власність держави. Саме в період із 1918 до 1920 років була ліквідована автокефальна Чорногорська православна церква, що існувала доти, але була поглинена Сербською православною церквою; таким чином, СПЦ не зможе довести своє право на майно, що належало до того року ЧПЦ.

Останнім часом Чорногорська православна церква була відновлена, але наразі вона перебуває в неканонічному статусі, не визнана світовим православ’ям. Її вірянами вважає себе близько третини православних чорногорців; близько двох третин далі залічує себе до вірян Сербської православної церкви.

Нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви – 20,7%.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України.

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