На Прикарпатті спалахнув санаторій, де відпочивали майже 150 дітей (фото)

Найбільш імовірною причиною загоряння є коротке замикання в електромережі

На Прикарпатті, у селі Красноїлля Івано-Франківської області, рятувальники ліквідували пожежу у відпочинковому комплексі. Вогонь охопив майже 750 кв м дерев’яної будівлі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

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«25 вересня о 18:28 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноїлля, присілок Долина, Білоберізької ТГ, Верховинського району. На момент прибуття вогнеборців ДПРЧ-12 смт Верховина, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м. кв. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню. О 22:26 пожежу ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

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Постраждалих немає.

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У відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 людей обслуговуючого персоналу.

Усіх дітей з персоналом поселили в інший санаторій. З ними працюють психологи та ювенальні поліцейські.

Найбільш імовірною причиною загоряння санаторію є коротке замикання в електромережі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві горів відомий притулок для тварин.