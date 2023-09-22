Масштабна пожежа у столиці: горів сервіс побутової техніки (фото)

За даними рятувальників, загоряння відбулося в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки

Загорання сталося на вул. Райдужній в Дніпровському районі

Сьогодні, 22 вересня, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісу побутової техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Як зазначається, пожежа сталася на вул. Райдужній в Дніпровському районі.

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За даними рятувальників, загоряння відбулося в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки.

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О 07:42 пожежу на площі 250 кв. м ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють.

Раніше повідомлялося, що у Рівному сталася пожежа – загорівся житловий котедж. У соцмережах повідомляли, що вогнем охоплено весь будинок у Тютьковичах, це поблизу мікрорайону Північний.