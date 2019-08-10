  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На сайті президента з’явилася петиція про заборону торгівлі ялинками

    • Розсилка
    На сайті президента з’явилася петиція про заборону торгівлі ялинками

    Наразі петиція набрала 261 підпис з 25 тис. необхідних

    На сайті президента розпочався збір підписів щодо заборони проводити торгівлю спиляними ялинками перед новорічними святами в Україні.

    Відповідна петиція має номер 22/069004-еп.

    «Заборона проводити торгівлю спиляними ялинками перед новорічними святами. Торгівлю проводити ялинками тільки штучними чи в горщиках», — пропонує автор петиції.

    Наразі петиція набрала 261 підпис з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишилось 90 днів.

    Нагадаємо, після святкування приходу 2019 року кияни здали на утилізацію 4 тис. новорічних ялинок.

    Читайте також
    ялинка петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ