На сайті президента з’явилася петиція про заборону торгівлі ялинками
Наразі петиція набрала 261 підпис з 25 тис. необхідних
На сайті президента розпочався збір підписів щодо заборони проводити торгівлю спиляними ялинками перед новорічними святами в Україні.
Відповідна петиція має номер 22/069004-еп.
«Заборона проводити торгівлю спиляними ялинками перед новорічними святами. Торгівлю проводити ялинками тільки штучними чи в горщиках», — пропонує автор петиції.
Наразі петиція набрала 261 підпис з 25 000 необхідних. До завершення збору підписів залишилось 90 днів.
Нагадаємо, після святкування приходу 2019 року кияни здали на утилізацію 4 тис. новорічних ялинок.