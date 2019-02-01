Кияни здали на утилізацію 4 тис. новорічних ялинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пункт переробки новорічних ялинок у Деснянському районі

Кияни ще продовжують зносити ялинки у пункти збору

У пункти утилізації ялинок кияни принесли близько 4 тисяч новорічних дерев. Про це розповіли у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».

«Загальна кількість – десь 4 тисячі, може, навіть трохи більше», - сказали УНН на підприємстві.

У «Київзеленбуді» додали, що кияни ще продовжують зносити ялинки, пункти досі працюють.

Крім того, на підприємстві зазначили, що наразі мешканці найбільш активно зносять новорічні дерева у трьох районах столиці – Оболонському, Дарницькому та Деснянському.

Як повідомлялося, станом на 22 січня кияни здали на утилізацію в пункти прийому майже 2 тис. новорічних ялинок.

Нагадаємо, свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва можуть принести до 15 пунктів збору, що відкриті у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Повідомлялося, що пункти прийому ялинок працюватимуть до 31 січня.