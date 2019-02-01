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    Кияни здали на утилізацію 4 тис. новорічних ялинок

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    <span>Пункт переробки новорічних ялинок у Деснянському районі</span> - Кияни здали на утилізацію 4 тис. новорічних ялинок
    Пункт переробки новорічних ялинок у Деснянському районі

    Кияни ще продовжують зносити ялинки у пункти збору

    У пункти утилізації ялинок кияни принесли близько 4 тисяч новорічних дерев. Про це розповіли у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».

    «Загальна кількість – десь 4 тисячі, може, навіть трохи більше», - сказали УНН на підприємстві.

    У «Київзеленбуді» додали, що кияни ще продовжують зносити ялинки, пункти досі працюють.

    Крім того, на підприємстві зазначили, що наразі мешканці найбільш активно зносять новорічні дерева у трьох районах столиці – Оболонському, Дарницькому та Деснянському.

    Як повідомлялося, станом на 22 січня кияни здали на утилізацію в пункти прийому майже 2 тис. новорічних ялинок.

    Нагадаємо, свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва можуть принести до 15 пунктів збору, що відкриті у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Повідомлялося, що пункти прийому ялинок працюватимуть до 31 січня.

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