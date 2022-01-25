На сцені ТЮГу вперше покажуть англомовну виставу для дітей і дорослих

Вистава дозволяє зазирнути у їхній внутрішній світ, побачити, якими вони є насправді

29 січня о 19:00 та 30 січня о 13:00 на малій сцені ТЮГ – Київського академічного театру юного глядача – відбудеться прем’єра вистави «The City Was There» за Реєм Бредбері у постановці українського режисера Алекса Боровенського.

За сюжетом, комівояжери-невдахи Боб та Вілл продають ніщо інше, ніж міраж в пустелі. Їхня власна історія переплітається з історією міста, де живуть фантастичні герої: винахідник машини щастя, полковник, який подорожує часом і місіс Бентлі, котра ніколи не була молодою. Усі вони одного разу зустрінуться, щоб зрозуміти, що взагалі-то мріють про одне: щоб їх зрозуміли.

«Я взявся за постановку «The City Was There», бо вона безкінечно добра. Персонажів цієї вистави ви можете побачити біля під'їзду свого будинку, на дитячому майданчику, в сусідній квартирі. Вистава дозволяє зазирнути у їхній внутрішній світ, побачити, якими вони є насправді, що люблять, чого бояться і про що мріють. У наші часи дуже важливо розуміти тих, хто поруч», – зауважує Боровенський.

Вистава повністю англійською мовою й рекомендується до перегляду всією родиною з дітьми від 9 років.

«Вистава англійською – це моя особиста мрія. Носився з цією ідеєю вже дуже давно. Ми товаришуємо з Алексом і завжди мріяли поставити таку виставу в державному театрі. Коли я очолив ТЮГ – це стало реальністю. Це не просто постановка, це класний, сучасний освітній проєкт. Приходьте на круту англійську від акторів нашого театру!», – розповідає директор-художній керівник театру Слава Жила.

Квитки на виставу на сайті театру.

Нагадаємо, критики назвали найкращі столичні вистави 2021-го року за версією театрального рейтингу «Київський Рахунок».

До слова, оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру».