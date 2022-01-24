У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків
Фінал національного відбору на «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого
Організатори українського відбору на «Євробачення-2022» оголосили перелік із восьми фіналістів національного відбору. Про це йдеться на сторінці конкурсу у Facebook.
До переліку потрапили такі виконавці:
- хіп-хоп співачка Alina Pash;
- електронний попрок гурт Cloudless;
- реп-гурт із фольклорними мотивами Kalush Orchestra;
- попспівак Laud;
- білоруський попвиконавець Michael Soul;
- інді-поп гурт Our Atlantic;
- попспівачка Roxolana;
- попспівак Wellboy.
Фінал відбору відбудеться 12 лютого о 19:00. Його транслюватиме телеканал «UA: Перший». Організовувати національний відбір буде «Суспільне» – як член Європейської мовної спілки.
Нагадаємо, вісім фіналістів обрали з попереднього переліку учасників нацвідбору, до якого входили 27 виконавців.
Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.