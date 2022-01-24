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    У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків

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    До фіналу потрапили вісім співаків із 27&nbsp; - У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків
    До фіналу потрапили вісім співаків із 27 
    фото: Євробачення

    Фінал національного відбору на «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого

    Організатори українського відбору на «Євробачення-2022» оголосили перелік із восьми фіналістів національного відбору. Про це йдеться на сторінці конкурсу у Facebook.

    До переліку потрапили такі виконавці:

    • хіп-хоп співачка Alina Pash;
    • електронний попрок гурт Cloudless;
    • реп-гурт із фольклорними мотивами Kalush Orchestra;
    • попспівак Laud;
    • білоруський попвиконавець Michael Soul;
    • інді-поп гурт Our Atlantic;
    • попспівачка Roxolana;
    • попспівак Wellboy.

    Фінал відбору відбудеться 12 лютого о 19:00. Його транслюватиме телеканал «UA: Перший». Організовувати національний відбір буде «Суспільне» – як член Європейської мовної спілки.

    Нагадаємо, вісім фіналістів обрали з попереднього переліку учасників нацвідбору, до якого входили 27 виконавців.

    Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

    Теги: Євробачення телебачення музика Італія мистецтво артист
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    У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків