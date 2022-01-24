У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків

До фіналу потрапили вісім співаків із 27

Фінал національного відбору на «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого

Організатори українського відбору на «Євробачення-2022» оголосили перелік із восьми фіналістів національного відбору. Про це йдеться на сторінці конкурсу у Facebook.

До переліку потрапили такі виконавці:

хіп-хоп співачка Alina Pash ;

; електронний попрок гурт Cloudless ;

; реп-гурт із фольклорними мотивами Kalush Orchestra ;

; попспівак L aud ;

; білоруський попвиконавець Michael Soul ;

; інді-поп гурт Our Atlantic ;

; попспівачка R oxolana ;

; попспівак Wellboy.

Фінал відбору відбудеться 12 лютого о 19:00. Його транслюватиме телеканал «UA: Перший». Організовувати національний відбір буде «Суспільне» – як член Європейської мовної спілки.

Нагадаємо, вісім фіналістів обрали з попереднього переліку учасників нацвідбору, до якого входили 27 виконавців.

Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.