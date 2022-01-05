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    «Дикий театр» покаже нову виставу за твором Кузьми Скрябіна

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    Влітку у &laquo;Дикому театрі&raquo; планують випустити нову виставу за оповіданнями Скрябіна - «Дикий театр» покаже нову виставу за твором Кузьми Скрябіна
    Влітку у «Дикому театрі» планують випустити нову виставу за оповіданнями Скрябіна
    фото з відкритих джерел

    Театр планує розпочати знімати короткометражні фільми свого власного виробництва

    Оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру». А ще на глядачів чекає багато прем'єр у 2022 році від режисерів театру. Про те, чим житиме популярний, недержавний «Дикий театр» у новому році розповіла в ексклюзивному коментарі «Главкому» директорка театру Ярослава Кравченко.

    «Вже 8 та 9 березня у нашому «Дикому театрі» відбудеться прем'єра вистави «Бука» в постановці Максима Голеннка. Це буде спільний проєкт з Одеським українським театром імені Василька. Молода режисерка Наташа Сиваненко у кінці березня випустить виставу «Піну Днів» за мотивами роману Бориса Віана. А в кінці весни Юрій Радіонов, як режисер, представить «Покоління Секонд Хенд» за книгою СвітланиАлєксієвич», – повідомила Кравченко.

    Також за словами директорки «Дикого», влітку має вийти нова постановка за творами Скрябіна. «Вже влітку у «Дикому» вийде нова вистава за оповіданнями Скрябіна від режисера Олексія Доричевського. Якщо отримаємо підтримку УКФ, випустимо вже доволі резонансну історію «Мій юний принц». На етапі обговорення постановок у нас є ідеї з Валерією Федотовою і Тетяною Губрій. Продовжує працювати «Дика Школа» , де вже вийшла вистава «Жуй.Ковтай», до кінця року випустимо ще одну виставу. Також цьогоріч «Дикий» також планує розпочати знімати короткометражні фільми свого власного виробництва», – поділилася планами Кравченко.

    Нагадаємо, Москва пояснила причину затримання українського режисера Лавренчука в Італії за запитом Росії.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

    Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

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    Теги: школа театр Ярослава Кравченко Євген Лавренчук
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    «Дикий театр» покаже нову виставу за твором Кузьми Скрябіна