«Дикий театр» покаже нову виставу за твором Кузьми Скрябіна

Театр планує розпочати знімати короткометражні фільми свого власного виробництва

Оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру». А ще на глядачів чекає багато прем'єр у 2022 році від режисерів театру. Про те, чим житиме популярний, недержавний «Дикий театр» у новому році розповіла в ексклюзивному коментарі «Главкому» директорка театру Ярослава Кравченко.

«Вже 8 та 9 березня у нашому «Дикому театрі» відбудеться прем'єра вистави «Бука» в постановці Максима Голеннка. Це буде спільний проєкт з Одеським українським театром імені Василька. Молода режисерка Наташа Сиваненко у кінці березня випустить виставу «Піну Днів» за мотивами роману Бориса Віана. А в кінці весни Юрій Радіонов, як режисер, представить «Покоління Секонд Хенд» за книгою СвітланиАлєксієвич», – повідомила Кравченко.

Також за словами директорки «Дикого», влітку має вийти нова постановка за творами Скрябіна. «Вже влітку у «Дикому» вийде нова вистава за оповіданнями Скрябіна від режисера Олексія Доричевського. Якщо отримаємо підтримку УКФ, випустимо вже доволі резонансну історію «Мій юний принц». На етапі обговорення постановок у нас є ідеї з Валерією Федотовою і Тетяною Губрій. Продовжує працювати «Дика Школа» , де вже вийшла вистава «Жуй.Ковтай», до кінця року випустимо ще одну виставу. Також цьогоріч «Дикий» також планує розпочати знімати короткометражні фільми свого власного виробництва», – поділилася планами Кравченко.

Нагадаємо, Москва пояснила причину затримання українського режисера Лавренчука в Італії за запитом Росії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.