Гучні гастролі нового року: театрали із Гуцульщини показали унікальну виставу в театрі Франка (фото)

Автори вистави об'єднали в одній святковій містерії традиції та набутки святкування Різдва з різних куточків України

17 січня на сцені Київського Національного театру імені Івана Франка виступили гості з Гуцульщини – Івано-Франківський Національний театр імені Івана Франка з виставою «Коляда та й плєс... ізпрежди віка» (режисер народний артист Украіни Ростислав Держипільський).

Ці перші гучні гастролі нового 2022-го року зібрали у престижному столичному залі аншлаг. Серед гостей – політики, медійники, актори. Завітала на «Коляду» заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца, яка задіяна у двох виставах західних франківців – «Гамлет» та «Оскар і Рожева Пані».

Вистава «Коляда та й плєс…» – це містична подорож у світ національних традицій святкування святого Різдва: з прадавніми колядками, запальними гуцульським танцями, бурсацьким вертепом, частуванням глядачів у театральному залі. Ця постановка є візитівкою знаменитого західноукраїнського театру ще з 2019 року, і за цей час виставу неодноразово грали також у Львові при суцільних аншлагах. Наразі київські гастролі «Коляди» – вперше.

На думку театральних критиків, ця вистава є унікальним для вітчизняного театру сценічним проєктом, адже автори вистави поставили за мету об'єднати в одній святковій містерії традиції та набутки святкування Різдва з різних куточків України.

«Це вистава, що об'єднує Україну прадавніми національними традиціями та різдвяними сюжетами», – кажуть «Главкому» актори Франківського національного драмтеатру.

Попередньо режисер вистави Ростислав Держипільський ретельно вивчав праці українських етнографів-науковців та істориків, які допомогли йому у творенні загальної концепції різдвяного театрального дійства.

Як повідомив «Главкому» Ростислав Держипільський, «для репертуару Франківського театру суттєвою є також просвітницька сценічна місія, коли театр відкриває глядачам маловідомі сюжети національної культури і украінських традицій. У цьому репертуарному напрямку маємо вистави «Коляда та й плєс…», «Гуцульське весіля», що користуються надзвичайним попитом та успіхом у наших глядачів, особливо у молоді».

«Коляда» – масштабний сценічний проєкт. На сцені задіяно 70 учасників дійства, включаючи драматичних акторів та музикантів. До Києва на свою виставу Франківський драмтеатр привіз майже дві сотні оригінальних народних сценічних костюмів та десятки автентичних музичних інструментів: трембіти, цимбали, сопілки, музичні ріжки, бубни.

«Сьогодні Івано-Франківський драматичний театр став справжнім мистецьким феноменом. На вистави цього театру до Франківська глядачі та театральні фахівці спеціально їдуть з різних украінських міст, також їдуть в Галичину на їхні вистави навіть з деяких європейських країн. Схожий феномен був у середині 20 століття у Прибалтиці, коли вистави режисера Юозаса Мільтініса у невеличкому балтійському Панєвежисі об'єднували навколо себе весь тодішній прогресивний театральний світ», – каже у коментарі «Главкому» після київських гастролей «Коляди» Ольга Стельмашевська, журналістка, театрознавиця, голова експертної ради всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА».

У новому, 2022 році, Франківський Національний драмтеатр чекають з гастролями на півдні України, а також в США та Канаді. Але, на думку керманича західних франкіаців Ростислава Держипільського, «наразі складно наперед формувати будь-які гастрольні графіки, враховуючи напружену епідемічну ситуацію у світі. Втім, будемо сподіватися на краще!».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.