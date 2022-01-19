Театральні експерти назвали 10 найкращих столичних вистав 2021 року

Вистава-мюзикл в стилі кабаре «Співай, Лоло, співай!» у списку кращих

У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка

Критики назвали найкращі столичні вистави 2021-го року за версією театрального рейтингу «Київський Рахунок». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка.

До обговорення столичних прем’єр 2021 року долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.

Десятка кращих:

«Пер Гюнт», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;

«Безталанна», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;

«Батько», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;

«Дім», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;

«Море – океан», Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкі;

«S&S: Стрип-тиз і Серенада», Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;

«Кассандра», Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;

«Ерендіра не хоче вмирати», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;

«Співай, Лоло, співай!», Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;

«Білка, яка прожила 100 років», Київський театр «Золоті ворота», режисер Стас Жирков.

Головна мета цієї ініціативи полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу.

Нагадаємо, всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.

До слова, оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру».