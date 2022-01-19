Театральні експерти назвали 10 найкращих столичних вистав 2021 року
Вистава-мюзикл в стилі кабаре «Співай, Лоло, співай!» у списку кращих
У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка
Критики назвали найкращі столичні вистави 2021-го року за версією театрального рейтингу «Київський Рахунок». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти
У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка.
До обговорення столичних прем’єр 2021 року долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.
Десятка кращих:
- «Пер Гюнт», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
- «Безталанна», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
- «Батько», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;
- «Дім», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;
- «Море – океан», Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкі;
- «S&S: Стрип-тиз і Серенада», Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;
- «Кассандра», Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;
- «Ерендіра не хоче вмирати», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;
- «Співай, Лоло, співай!», Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;
- «Білка, яка прожила 100 років», Київський театр «Золоті ворота», режисер Стас Жирков.
Головна мета цієї ініціативи полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу.
Нагадаємо, всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.
До слова, оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру».
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