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    Театральні експерти назвали 10 найкращих столичних вистав 2021 року

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    Вистава-мюзикл в стилі кабаре &laquo;Співай, Лоло, співай!&raquo; у списку&nbsp; кращих - Театральні експерти назвали 10 найкращих столичних вистав 2021 року

    Вистава-мюзикл в стилі кабаре «Співай, Лоло, співай!» у списку  кращих

    фото: ft.org.ua

    У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка

    Критики назвали найкращі столичні вистави 2021-го року за версією театрального рейтингу «Київський Рахунок». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти

    У топ потрапили відразу чотири вистави Національного театру ім. І. Франка.

    До обговорення столичних прем’єр 2021 року долучилося 9 експертів, які в своїх персональних списках згадали 29 вистав 15 театрів.

    Десятка кращих:

    • «Пер Гюнт», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
    • «Безталанна», Національний театр ім. І. Франка, режисер Іван Уривський;
    • «Батько», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Стас Жирков;
    • «Дім», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Тамара Трунова;
    • «Море – океан», Київський новий драматичний театр на Печерську, режисер Ігор Рубашкі;
    • «S&S: Стрип-тиз і Серенада», Театр маріонеток, режисер Михайло Яремчук;
    • «Кассандра», Національний театр ім. І. Франка, режисер Давид Петросян;
    • «Ерендіра не хоче вмирати», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Максим Голенко;
    • «Співай, Лоло, співай!», Національний театр ім. І. Франка, режисер Дмитро Богомазов;
    • «Білка, яка прожила 100 років», Київський театр «Золоті ворота», режисер Стас Жирков.

    Головна мета цієї ініціативи полягає в тому, аби звернути увагу глядачів на чимось неординарні вистави, а фахівцям дати поживу для роздумів щодо тенденцій театрального процесу.

    Нагадаємо, всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.

    До слова, оповідання Кузьми Скрябіна отримає нове життя у постановках «Дикого театру».

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    Теги: рейтинг театр мистецтво
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    Театральні експерти назвали 10 найкращих столичних вистав 2021 року