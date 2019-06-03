На Закарпатті оголосили штормове попередження



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У другій половині дня 3 червня у Закарпатській області очікують дощі, грозі, град і шквалистий вітер до 20 метрів за секунду

На Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.

«В найближчу годину, в другій половині дня та ввечері по Закарпатській області та по місту Ужгород очікуються грози, в окремих пунктах значні короткочасні дощі, град. Під час грози шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогорічна весна посіла четверте місце серед найтепліших у Києві за понад 100 років.

Як повідомлялося, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

До слова, в Україні на вівторок 4 червня синоптики прогнозують до +30 градусів, подекуди грози і шквали. У Карпатах уночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.