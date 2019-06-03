  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Закарпатті оголосили штормове попередження

    • Розсилка
    На Закарпатті оголосили штормове попередження

    У другій половині дня 3 червня у Закарпатській області очікують дощі, грозі, град і шквалистий вітер до 20 метрів за секунду

    На Закарпатті оголосили штормове попередження.  Про це повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.

    Читайте також

    «В найближчу годину, в другій половині дня та ввечері по Закарпатській області та по місту Ужгород очікуються грози, в окремих пунктах значні короткочасні дощі, град. Під час грози шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, цьогорічна весна посіла четверте місце серед найтепліших у Києві за понад 100 років.

    Як повідомлялося,  метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

    До слова, в Україні на вівторок 4 червня синоптики прогнозують до +30 градусів, подекуди грози і шквалиУ Карпатах уночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.

    Читайте також
    прогноз погоди Закарпаття Ужгород вітер ураган негода весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ