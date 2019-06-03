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    Цьогорічна весна посіла четверте місце серед найтепліших у Києві за понад 100 років

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    Цьогорічна весна посіла четверте місце серед найтепліших у Києві за понад 100 років

    Всі місяці весни були теплішими за кліматичну норму

    Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила підсумки весни у Києві.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньовесняна температура повітря становила +10,9 градуса, що на 2,7 градуса вище за кліматичну норму.

    Кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

    Всі місяці були теплішими за кліматичну норму, а особливо березень, який мав найбільше відхилення від норми  – аж 4,4 градусіа, що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. У березні було встановлено 4 температурних рекорди.

    Найхолодніше було 3 березня, коли температура під ранок опустилась до 6,3 градуса морозу, а найтепліше – 16 травня, коли температура після полудня піднялась до +27,7.

    Кількість опадів у столиці за весну становила 161 мм, що відповідає 114% кліматичної норми, завдяки вологому травню.  

    Нагадаємо, що метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

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