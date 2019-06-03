Погода на вівторок: до +30 градусів, подекуди грози і шквали



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3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус

У вівторок, 4 червня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +20...+27 градусів.

У Карпатах уночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +24...+29 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +23...+30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +24...+30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +24...+30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів.

3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус.