Погода на вівторок: до +30 градусів, подекуди грози і шквали
3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус
У вівторок, 4 червня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +20...+27 градусів.
У Карпатах уночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.
На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +24...+29 градусів.
У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +23...+30 градусів.
На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +24...+30 градусів.
На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +24...+30 градусів.
У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів.
3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус.