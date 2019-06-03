  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Погода на вівторок: до +30 градусів, подекуди грози і шквали

    • Розсилка
    Погода на вівторок: до +30 градусів, подекуди грози і шквали

    3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус

    У вівторок, 4 червня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +26...+28 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +20...+27 градусів.

    У Карпатах уночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градуси.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +24...+29 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +23...+30 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +24...+30 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +24...+30 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасні дощі, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29 градусів.

    3 червня на 09:00 температура води становила в Чорному морі +20...+21 градус, у районі Хорлів +27 градусів, в Азовському морі +25...+27 градусів; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

     

    Читайте також
    прогноз погоди пляжі повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ