На заході України зафіксовано землетрус
Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км
У Чернівецькій області сьогодні, 18 листопада, стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.
Землетрус зафіксували опівночі. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.
У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Нагадаємо, що землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.
До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.
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