Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На заході України зафіксовано землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На заході України зафіксовано землетрус
Землетрус зафіксували опівночі
фото ілюстративне

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км

У Чернівецькій області сьогодні, 18 листопада, стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю. 

Землетрус зафіксували опівночі. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

На заході України зафіксовано землетрус фото 1

Нагадаємо, що землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів. 

До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно. 

 

Теги: землетрус Чернівецька область Чернівці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Непалі стався землетрус
Поштовхи відчувалися навіть в Індії. У Непалі стався потужний землетрус
9 листопада, 07:21
За класифікацією вчорашній землетрус відноситься до невідчутних
У Чернівецькій області стався землетрус
7 жовтня, 14:08
Зруйновано чимало будинків, а також зупинено залізничне сполучення по всій країні 
Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)
18 вересня, 12:17

Суспільство

На заході України зафіксовано землетрус
На заході України зафіксовано землетрус
McDonald’s виграв суд у квіткаря, який використовує схожий торговельний знак
McDonald’s виграв суд у квіткаря, який використовує схожий торговельний знак
«Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом
«Укрпошта» натякнула на нову марку з викраденим єнотом
У Карпатах намело більше метра снігу (фото)
У Карпатах намело більше метра снігу (фото)
В Україні буде ожеледиця: прогноз погоди на 18 листопада
В Україні буде ожеледиця: прогноз погоди на 18 листопада
Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення
Стало відомо, скільки громад Донеччини залишаться без опалення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
108K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
54K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
42K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
28K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
24K
Оплата за газ у рублях. «Газпром» виграв арбітраж у Стокгольмі

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту