На заході України зафіксовано землетрус

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км

У Чернівецькій області сьогодні, 18 листопада, стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Землетрус зафіксували опівночі. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

У центрі спеціального контролю зазначають, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних. Відтак інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.

До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.